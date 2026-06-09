Многопрофильную больницу в Балашихе планируют открыть в 2028 году

Строители завершили возведение зданий многопрофильной больницы в микрорайоне Ольгино в Балашихе и приступают к отделочным работам, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Медицинский комплекс со стационаром на 1 123 койки и консультативно-диагностическим центром на 300 посещений в смену станет самым крупным в Подмосковье. Открыть его планируют в 2028 году. В соответствии с задачами нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" высокотехнологичную помощь здесь смогут получать почти 2 млн жителей Балашихи и соседних округов.

«Это огромная, современная, технологичная больница. Здесь всё функционально: максимум операционных и самого передового оборудования», — сказал Воробьев.

Готовность объекта составляет 46%. Основной монолит завершен, сейчас ведутся фасадные работы, черновая отделка, монтаж перегородок и коммуникаций, а также обустройство многоуровневой парковки. На объекте ежедневно трудятся более 1 тыс. человек.

Общая площадь комплекса составляет 164 тыс. кв. метров. Здесь появится вертолетная площадка для санитарной авиации. Больницу оснастят новейшим оборудованием.

В больнице будут работать более 3 тыс. специалистов, включая 700 врачей.

