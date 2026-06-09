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Вторник 9 июня

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"Даже не обсуждается": еще одну артистку могут признать иноагентом из-за связи с Галкиным*

"Даже не обсуждается": еще одну артистку могут признать иноагентом из-за связи с Галкиным*

После "запретного" шоу в компании опального Максима Галкина* над Екатериной Варнавой нависла реальная угроза получить позорное клеймо и навсегда лишиться работы в России.

Лазурный Берег, палящее солнце и сомнительная компания — для Екатерины Варнавы очередной вояж во Францию рискует стать фатальной ошибкой. Пока телеведущая отплясывала на закрытой вечеринке в роскошном Сен-Тропе, в Москве на нее уже начали готовить увесистую папку с документами. Поводом для громкого скандала, который может поставить жирную точку в карьере артистки на родине, стало ее совместное выступление с юмористом Максимом Галкиным*, уже давно носящим статус иностранного агента.

Звезды развлекали публику на шикарном мероприятии, организованном для гражданки Украины. Казалось бы, обычный частный заказ в райском уголке планеты, но в нынешних реалиях это выглядит как открытый вызов. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин молчать не стал. В беседе с прессой общественник прямо заявил, что Варнава "доигралась" и ее пора призвать к ответу. Бородин официально призвал контролирующие органы проверить телеведущую на предмет иностранного финансирования.

"Варнаву нужно проверить на предмет иностранного финансирования после выступления в Сен-Тропе. Если докажут, что оно было, — признать иноагентом, это даже не обсуждается", — отрезал Бородин.

По его мнению, Екатерина сознательно пошла на этот шаг, прекрасно понимая, с кем именно она делит сцену. Галкин* сегодня — это "черная метка" для любого российского артиста, и появление с ним в одном кадре — это автоматическая подписка под собственным приговором.

Однако Варнава — не единственная цель в прицеле Бородина. Под раздачу попал и Валерий Меладзе, чей "дубайский инцидент" до сих пор не дает покоя патриотически настроенным гражданам. Бородин напомнил, что к певцу накопилось как минимум "350 вопросов", особенно после того, как он публично поддержал киевский режим во время выступления в ОАЭ.

"Всех надо проверять, включая Галкина*. Понятно, что он иноагент, ему уже ничего не страшно. Он не первый раз ведет такие мероприятия. Он выступал в Каннах для бизнесмена Ники Ломиа и его невесты. К Меладзе тоже масса вопросов", — подчеркнул глава Федерального проекта.

Для Варнавы, которая в последнее время пыталась робко усидеть на двух стульях, этот скандал может стать финальным аккордом. Галкин* как напарник по сцене — это не просто творческий дуэт, это политический жест, за который в Москве придется расплачиваться по самому высокому счету. Виталий Бородин уверен: петля затягивается вокруг тех, кто пытается зарабатывать деньги в Европе, развлекая зарубежных заказчиков в компании открытых врагов страны.

Пока Екатерина Варнава хранит молчание, наслаждаясь французским бризом, в России уже пошел обратный отсчет. Если проверка подтвердит финансовую подпитку из-за рубежа, телеведущая рискует пополнить ряды "отмененных" звезд, для которых путь на федеральные каналы и корпоративы в России будет закрыт навсегда. В мире современного шоу-бизнеса за ошибки в Сен-Тропе приходится платить репутацией и будущим.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом

Шоу-бизнес в Telegram

9 июня 2026, 10:54
Максим Галкин*. Фото: Youtube / @apogovorit
NEWS.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

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