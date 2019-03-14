В Омске мужчина задушил приятеля проводом

Суд в Омске ужесточил статью мужчине, обвиняемому в убийстве приятеля. Об этом сообщает портал gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
Установлено, что ранее судимый мужчина нанес не менее трех ударов по голове приятелю, а затем стал душить электрическим кабелем. В результате, потерпевший скончался. Сначала омичу было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", но затем статью переквалифицировали на ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
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