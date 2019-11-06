"Главное, чтобы знал, с кем целоваться": Путин встретился с главой студотрядов РФ

Президент Владимир Путин встретился с главой студенческих отрядов России Михаилом Киселевым и дал ему несколько позитивных наставлений. Российский лидер не удержался от шутки.
Увидев большое количество значков на форме Киселева, Путин не смог не отметить этот факт, сравнив его с Леонидом Брежневым. Глава студотрядов быстро ответил, что по количеству наград все же до экс-генсека ЦК КПСС не дотягивает. Другой участник встречи не удержался от шутки о том, что Киселев целуется так же, как Брежнев, передает "Царьград".
"Но тут главное, чтобы знал, с кем целоваться", – добавил Путин.
Михаил ответил, что целует только жену и своего сына на ночь.
Популярные темы форума
Задай вопрос Волочковой
Зачем дуры рожают даунов, а потом ними кичатся??
Вы письку показывали свою?
Опять концерт Пугачевой. Да когда же она уже перестанет хрипеть на сцене и свалит!
Месячные не идут 2 месяца
Самые сексуальные!
Что вы думаете про Максима Фадеева?
Почему Лолиту бросают мужчины?
Аида, я Вас ищу!
Все, кто пишет на этом форуме, админы!