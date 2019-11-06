Мужчина выпал с балкона жилого дома в Мурманске

В Мурманске местный житель выпал с балкона квартиры на шестом этаже. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу.
Пострадавший находится в реанимации. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, сообщает FlashNord.
В Мурманске местный житель выпал с балкона квартиры на шестом этаже. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу.
Пострадавший находится в реанимации. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, сообщает FlashNord.
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