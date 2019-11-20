Житель Башкирии забил пожилого соседа палкой

В Башкирии возбудили уголовное дело после обнаружения тела 60-летнего мужчины. О его исчезновении сообщили родственники. По данным ToDay News Ufa, труп нашли в канаве недалеко от деревни Михайловка в Ишимбайиском районе республики.
Выяснилось, что 12 ноября между соседями произошла ссора, в ходе которой подозреваемый взял палку и забил оппонента до смерти. Злоумышленник вывез тело из деревни и выбросил в овраг. Решается вопрос о его заключении под стражу.
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