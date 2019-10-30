В Башкирии умер народный артист

В Башкирии скончался Рамазан Янбеков. Певца не стало на 86-м году жизни.
Рамазан Янбеков являлся заслуженным артистом и народным артистом Башкирской АССР. Он исполнял песни в жанре узун-кюй, пишет ToDay News Ufa.
В Башкирии скончался Рамазан Янбеков. Певца не стало на 86-м году жизни.
Рамазан Янбеков являлся заслуженным артистом и народным артистом Башкирской АССР. Он исполнял песни в жанре узун-кюй, пишет ToDay News Ufa.
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