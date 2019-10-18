В Петербурге неизвестный похитил у подростка iPhone

В четверг, 17 октября, неизвестный похитил у подростка мобильный телефон. В полицию обратился отец потерпевшего, передает газета "Петербургский дневник".
По словам мужчины, злоумышленник отобрал у ребенка iPhone 7, когда тот выходил из автобуса. После этого мужчина скрылся. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ИА "Невские новости".
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