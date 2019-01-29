Воспитатель в Набережных Челнах оставила ребенка на лютом морозе

В Набережных Челнах в одном из детских садов воспитатель оставила шестилетнего ребенка на морозе. Об этом сообщает портал inkazan.ru со ссылкой на "Бизнес Online".
По информации журналистов, плачущего ребенка на улице заметил прохожий. Он достучался до дежурной и вернул ребенка в группу. Воспитателю теперь грозит дисциплинарное взыскание.
В спонсорстве концерта Примадонны заподозрили коррупционную схему
Появились новые подробности священного таинства
Звезда обратилась к поклонникам в видеоролике
Продюсер высмеял певицу