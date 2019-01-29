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Воспитатель в Набережных Челнах оставила ребенка на лютом морозе

прочитано 326 раз

В Набережных Челнах в одном из детских садов воспитатель оставила шестилетнего ребенка на морозе. Об этом сообщает портал inkazan.ru со ссылкой на "Бизнес Online".

По информации журналистов, плачущего ребенка на улице заметил прохожий. Он достучался до дежурной и вернул ребенка в группу. Воспитателю теперь грозит дисциплинарное взыскание.

29 января 2019, 21:16

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