Под Архангельском рабочего убили из-за прогула

Под Архангельском двух братьев подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Речь идет о 48-летнем мужчине, который скончался от побоев, пишет FlashNord.
Тело погибшего было обнаружено в его доме. По версии следствия, подозреваемые пришли к мужчине, который неофициально трудился разнорабочим, и стали предъявлять ему претензии по поводу невыхода на работу. "В ходе конфликта они нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и металлическим ковшом, после чего покинули место преступления", – рассказали правоохранители.
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