14 пострадавших: школьник распылил газовый баллон прямо на уроке

В Иркутской области 14 учеников школы города Тулуна отправили в токсикологическое отделение местной больницы. Это произошло после того, как их одноклассник похвастался газовым баллончиком, передает телеканал "360".
Подросток носил с собой средство для самообороны, чтобы защищаться от собак. "Видимо, показал его кому-то. Тот, кому он показал, разгерметизировал устройство. Все произошло случайно", – заявил эксперт.
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