В Краснодарском крае мужчина убил отца и замуровал тело

26-летний краснодарец стал фигурантом уголовного дела. Мужчину обвиняют в убийстве отца.
Мумифицированные останки нашли замурованными в подполе частного дома. Следователи выяснили, что между отцом и сыном, которые проживали вместе, произошла словесная перепалка. Конфликт закончился убийством, передает телеканал "360". Сын задушил отца подушкой и спрятал тело в подвале.
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