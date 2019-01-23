В хакасском селе при пожаре погибли пожилые супруги

В хакасском селе Новомарьясово в своей квартире при пожаре ночью погибли 92-летний мужчина и его 85-летняя жена. Жилище сгорело полностью.
Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. После разбора завалов в доме нашли тела пожилых мужчины и женщины. По предварительным данным, причиной ЧП стал электрический светильник, пишет телеканал "360".
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