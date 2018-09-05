Педофил жестоко изнасиловал двухлетнюю девочку за спиной у россиянки

Жестокое преступление потрясло жителей Надыма в Ямало-Ненецком автономном округе. 19-летний житель города надругался над двухлетней малышкой.

Компания друзей хорошо погуляла в гостях в ночь на 14 июня. Попрощавшись с хозяевами, подвыпившие гости стали расходиться по домам. Несколько человек вызвались проводить молодую женщину с ребенком.

По дороге компания решила заглянуть в магазин. Молодая мать попросила одного из провожавших присмотреть за ребенком и пошла вместе со всеми.

Пока женщина ходила за покупками, обвиняемый увез коляску со спящей девочкой во двор и там надругался над малышкой. Тем временем мать, выйдя из магазина и не найдя ребенка, обратилась в полицию. Стражи порядка задержали педофила на месте преступления.

Уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Надыма передано в суд, пишет Life.ru.

Ранее Dni.Ru сообщали о том, что бывший школьный учитель из Можгинского района Удмуртии признан виновным в совращении несовершеннолетних. Ему вменяют в вину восемь эпизодов развратных и насильственных действий сексуального характера, которые он совершал в 2011-12 годах с 12-13-летними девочками. По делу признаны потерпевшими пять человек.

Кроме того, было установлено, что в сентябре 2016 года в лесу обвиняемый в ходе ссоры с женщиной убил ее, нанеся два удара металлическим прутом по голове. Затем украл деньги из сумочки жертвы и скрылся. Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы.