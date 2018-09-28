Под Ростовом школьницу изнасиловал знакомый взрослый

Жителя Семикаракорского района Ростовской области задержали по подозрению в изнасиловании 14-летней школьницы, передает портал rostovgazeta.ru. По версии следствия, он под надуманным предлогом посадил свою несовершеннолетнюю знакомую в машину, отвез в безлюдное место, где и надругался. Ведется расследование уголовного дела.
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