В Ростове маньяк с ножом напал на двух женщин

Полиция Ростова-на-Дону задержала 32-летнего местного жителя, напавшего с ножом на двух женщин, передает портал rostovgazeta.ru. Первое нападение произошло вечером 19 сентября на Днепровском переулке. Мужчина несколько раз ударил 52-летнюю пострадавшую ножом. Его спугнули другие прохожие, привлеченные криками.
Уже через два часа возле водохранилища Ростовское море преступник ударил другую женщину ножом в шею. От полученных повреждений она скончалась.
Подозреваемый в совершении нападений был задержан. Сообщается, что ранее он был судим, а также лечился в психиатрическом стационаре.
Артист похвастался стройными ногами
В Великобритании забили тревогу
Девушка работает в эскорт-агентстве
Певец считает, что вопрос закрыт