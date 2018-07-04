Прорыв трубы превратил двор в Омске в водоем

Жители одного из домов на 2-й Трамвайной улице в Омске пожаловались на затопленный двор. Причиной внезапного наводнения стад прорыв трубы диаметром полметра. На время работ по устранению неполадки было перекрыто водоснабжение девяти жилых домов, двух нежилых зданий и детского сада. Ремонтная бригада откачала воду с подтопленной территории и раскопала котлован, чтобы добраться до поврежденного участка, передает портал gorod55.ru. После завершения работ водоснабжение восстановили. Благоустроить домовую территорию компания обещает в течение недели.
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