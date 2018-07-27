Россиянин убил брата сигаретой

В Вологодской области 57-летнего мужчину обвиняют в убийстве младшего брата по неосторожности. Как установили следователи, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, уснул с недокуренной сигаретой, загорелась мебель, и весь дом заволокло дымом. Виновник пожара проснулся и выбежал, а спавший в другой комнате брат не смог покинуть помещение и умер, передает Flashnord.