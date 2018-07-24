Проломили голову и заткнули носком: страшное убийство телеведущего поразило россиян

Бытовой конфликт – основная версия следствия по делу об убийстве журналиста ГТРК "Нижний Новгород". В правоохранительных органах не связывают трагедию с профессиональной деятельностью Дениса Суворова.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а также лиц, которые могли быть причастны к преступлению, передает RT.

Как сообщалось, журналист возвращался от друзей в ночь с субботы на воскресенье, но до дома не дошел. В понедельник участники поисково-спасательного отряда "Волонтер" начали поиски пропавшего. Тело нашли у Нижегородской соборной мечети, сообщает РИА ФАН.

Свидетели рассказывают, что журналист погиб при весьма странных обстоятельствах. В ту ночь очевидцы слышали крики, доносящиеся со стройплощадки трамплина – позже именно там и нашли тело молодого человека, передает NewsNN.

Бывшая однокурсница погибшего сообщила журналистам, что рядом с трупом лежал окровавленный камень, которым, судя по всему, и наносил удары убийца. Сообщается, что Суворова смогли опознать только по татуировкам. Еще в ориентировках волонтеры сообщали, что на левом предплечье у него изображена кельтская секира, а на правом – полинезийская черепаха.

Сегодня узнал, что трагически погиб сотрудник ГТРК "Нижний Новгород" Денис Суворов.



Жаль очень. Приятный был парень. Приветливый и добрый. — Граф Гаврилофф (@GrafGavriloff) 24 июля 2018 г.

Знакомые Дениса рассказали изданию "СтарХит" еще более шокирующие подробности. По их словам, у погибшего была проломлена голова, а во рту был носок.

Как сообщает ГТРК "Нижний Новгород", Денис Суворов вел утренние эфиры программы "Вести-Приволжье", программу "10 минут с Политехом". Кроме того, он был редактором интернет– портала вестинн.рф.