"Киллер – молодец": жена похвалила "убийцу" Бабченко
Подробности инсценировки покушения на журналиста Аркадия Бабченко его супруга рассказала в интервью "Би-би-си". О подготовке плана муж сообщил ей за рюмкой водки. Они выпили, после чего Бабченко сказал Ольге, что собирается поймать тех, кто намерен его убить.
Как выяснилось, с будущим "киллером" Алексеем Цимбалюком Аркадий и Ольга были знакомы, тот даже бывал у них дома. Когда созрел план инсценировки убийства, Ольга интересовалась, нет ли другого выхода из ситуации. Ее убедили, что покушение – единственный вариант, и женщина не стала спорить.
Потенциального убийцу мужа Ольга даже похвалила. "Киллер – молодец, он, конечно, разрядил обстановку, говорит: "Доброго здоровьица". На что мы ему ответили: "И вам не хворать". Да, немножко разрядил обстановку", – вспоминает жена журналиста.
Сообщения о том, что Аркадий Бабченко убит в Киеве несколькими выстрелами в спину, появились 29 мая. Днем позже журналист "воскрес": было объявлено, что покушение и смерть журналиста – инсценировка, Аркадий жив, а спецоперация спланирована украинскими спецслужбами.
Тем не менее до чудесного "воскрешения" мужа Ольге пришлось пережить не самые приятные моменты в жизни. К ней приходили друзья супруга, плакали, выражали соболезнования. Женщина признается, что даже завидовала в эти моменты Аркадию, который сидел в морге и смотрел новости о своей смерти по телевизору. Он был в относительном спокойствии, тогда как Ольга оказалась в центре внимания.
Ольга Бабченко категорически не согласна с теми, кто утверждает, что ее муж предал принципы журналистской этики, активно участвуя в инсценировке своей смерти. По ее словам, у Аркадия идеальная репутация, он порядочный человек – и оправдываться перед кем-либо не намерен.
Актриса вспомнила о неприятном инциденте
Звездные супруги дали откровенное интервью
Звезда "Дома-2" не смогла пройти мимо скандала
Поклонники расстроились из-за новых фото стриптизера