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Мужчина погиб при попытке доказать ветхость балкона

Житель Саратовской области попытался наглядно показать состояние дома. Однако переусердствовал и скончался от многочисленных травм. 
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Мужчина, недовольный работой коммунальных служб Энгельса, упал с балкона, демонстрируя плачевное состояние жилища, сообщает Пятый канал. На кадрах видно, как он стоит на балконе, расшатывая перила. При этом ругается на коммунальные службы, которые, по его словам, не реставрируют балкон.

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Стоящие во дворе люди объясняют ему, что он может упасть из-за своих же разрушительных действий. Мужчина не прислушался к советам и продолжил ломать балкон. В результате упал с высоты четвертого этажа и позже скончался в больнице.

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24 июля 2018, 19:23

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