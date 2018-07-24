Чемпион мира разбился при крушении самолета в Подмосковье

Мастер высшего пилотажа и чемпион мира погиб во время крушения самолета. Второй пилот также умер не приходя в сознание.

В районе деревни Дракино Серпуховского района в Подмосковье упал самолет модели Zlin 326, сообщает РИА ФАН. Погибли два человека – пилоты Виктор Бирюков и Игорь Турик.



Отметим, что Турик был чемпионом мира по аэроакробатике. В 2014 году стал чемпионом мира на самолете ЯК-52 в командных соревнованиях, а также бронзовым призером в многоборье. Помимо этого, он был признан лучшим в России в рамках произвольной программы и бронзовым призером чемпионата мира в неизвестной программе.

На месте происшествия находятся 15 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной катастрофы стал отказ техники. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Отмечается, что полет был испытательным. Самолет был арендован. Бирюкова пытались реанимировать прямо на крыле, так как у него прощупывался слабый пульс. Чемпион умер за штурвалом.

Только что в Подмосковье, в районе деревни Дракино, разбился легкомоторный самолёт Zlin-326 (бортовой номер RA-2801). Находившиеся на борту Виктор Бирюков и Игорь Турик погибли. Первое фото с места крушения pic.twitter.com/IzrT4qqMeD — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 24 июля 2018 г.