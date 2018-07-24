Под Красноярском мужчина семь лет насиловал дочь

Следствие установило 19 эпизодов надругательства. Мужчину будут судить по четырем статьям.



Следственный комитет Красноярского края завершил расследование дела о сексуальном насилии несовершеннолетней девочки в Минусинске, сообщили в пресс-службе ведомства. Установлено, что первый раз мужчина изнасиловал дочь в 2010 году, когда ей было всего десять лет.



Супруга злоумышленника узнала об этом случайно спустя семь лет. Она сразу обратилась в полицию. Теперь 46-летнего главу семейства обвиняют в 19 эпизодах насилия по четырем уголовным статьям. Он уже признал свою вину. Ему грозит до 20 лет тюремного срока.

Отметим, что ранее стало известно о похожей истории в Тюхтетском районе этого же региона, где 40‐летнего жителя также обвинили в насилии собственной дочери. Он делал это на протяжении 11 лет. Повзрослев, девушка обратилась в полицию.