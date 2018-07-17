Омич изнасиловал 13-летнюю девочку

32-летний житель Омска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал дочь любовницы. Как установили следователи, мужчина вызвался проводить девочку до дома. Выйдя из такси, он забрал у ребенка телефон, деньги и изнасиловал, после чего попытался задушить, сообщает gorod55.ru.
Когда школьница потеряла сознание, насильник посчитал ее мертвой и ушел. Через некоторое время девочка пришла в себя, добралась до дома и рассказала о случившемся. Злоумышленник задержан.
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