В Тюмени произошла массовая драка

На улице Олимпийской в Тюмени утром произошла массовая драка, сообщает nashgorod.ru. Толпа из 15 человек дралась и разбивала бутылки, тем самым разбудив жильцов дома, которые и вызвали полицию.



Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи. Медпомощь никому не потребовалась.