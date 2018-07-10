В Тюмени произошла массовая драка

На улице Олимпийской в Тюмени утром произошла массовая
драка, сообщает nashgorod.ru. Толпа из 15 человек дралась и разбивала бутылки,
тем самым разбудив жильцов дома, которые и вызвали полицию.
Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи. Медпомощь никому не потребовалась.
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