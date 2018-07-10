Житель Омска получил мягкий приговор за смертельное ДТП

Омский
районный суд признал виновным 22-летнего жителя города в аварии, в которой
погибли два человека. Как сообщает gorod55.ru, ночью 10 декабря 2017 года
водитель легковушки на трассе Троицкое-Чукреевка потерял контроль над
автомобилем и выехал на встречную полосу, где и столкнулся столкнулась с
грузовой машиной.
В результате аварии пассажиры легкового автомобиля – 48-летний мужчина и 50-летняя женщина - погибли на месте. Виновник аварии получил три года и шесть месяцев колонии-поселения. Также ему предстоит выплатить 2 миллиона рублей родственникам погибших.
Певица предпочитала молчать о коллеге
Появились новые данные о состоянии артистки
Блогер привел сенсационные доказательства
Девочка появилась на свет в подмосковном "Лапино"