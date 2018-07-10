Половина туристов в Сочи оказались москвичами

Чуть более
половины туристов, приезжающих отдохнуть в Сочи, – из Москвы. Как
сообщает НСН, на их долю приходится более 52% продаж авиабилетов в курортный
город в текущий летний сезон.
По данным аналитиков, далее в этом рейтинге расположились путешественники из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Красноярска. Следом идут жители Санкт-Петербурга.
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