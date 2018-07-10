Мужчине грозит тюрьма за разборки с десятилетним ребенком

Следователи завершили расследование в отношении 39-летнего жителя Нижнего Новгорода и передали материалы уголовного дела в суд, передает портал newsnn.ru. Мужчина обвиняется по статье "Угроза причинения тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы". Наказание по этой статье составляет до двух лет лишения свободы.

По версии следствия, 10 июня на детской площадке между 13-летним и десятилетним мальчиками произошла ссора и младший обозвал старшего. Тот пожаловался на произошедшее отчиму. Мужчина вступился за пасынка: схватил десятилетнего обидчика за шею обеими руками и поднял над землей, а затем дважды толкнул на лестнице и, перевесив через перила, угрожал бросить вниз. Свою вину мужчина не признал.