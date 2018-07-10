Суд подтвердил невиновность прихожанина храма в деле об убийстве

Волгоградский областной суд рассмотрел апелляцию прокурора на оправдательный приговор 42-летнему жителю города Котельниково и оставил вердикт нижестоящей инстанции без изменений, сообщает портал novostivolgograda.ru. Мужчина обвинялся в убийстве знакомой пенсионерки.

По версии следствия, в феврале 2017 года он приехал в ее частный дом, чтобы взять денег в долг. Обвинение считает, что между ними произошел конфликт, обвиняемый кухонным ножом нанес женщине два смертельных удара в шею и два – в лобную часть головы.

При этом мужчину хорошо знают в городе как добросовестного прихожанина местного храма, человека глубоко верующего, безобидного и несколько чудаковатого. Мальчишки, которые якобы видели его на месте преступления, от своих слов в суде отказались.

Экспертизы подтвердили, что признательные показания тот дал в состоянии глубокого шока. Кроме того, они были путаными и противоречивыми. напротив, повторные показания, которые мужчина дал в суде, отрицая вину и рассказывая об алиби, последовательны и правдоподобны. Не подтвердили причастности обвиняемого к преступлению и результаты биологической экспертизы.

Котельниковский районный суд признал мужчину невиновным. Обвинение попыталось взять реванш в областном суде, но и там не смогло доказать его вину.