В Удмуртии за день утонули двое детей

За один выходной день 8 июля в Удмуртии утонули двое несовершеннолетних, сообщает портал udm-info.ru. Десятилетняя девочка погибла в реке Тойма у деревни Байтеряково Алнашского района.
Спустя несколько часов в пруду у деревни Старый Пашур Шарканского района утонул 17-летний подросток. Можгинский и Воткинский межрайонные следственные отделы начали проверки по факту произошедшего.
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