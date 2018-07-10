В Татарстане мужчина восемь часов насиловал жертву

В отношении 36-летнего жителя города Набережные Челны в Татарстане возбуждено уголовное дело по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Незаконное лишение свободы", сообщает портал inkazan.ru. По версии следствия, около 20:00 8 июля мужчина запер в квартире 42-летнюю женщину и до 04:00 9 июля насиловал ее.
Утром несчастной удалось вырваться. О произошедшем она сообщила полиции.
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