Заключенный сбежал из колонии на Урале по простыням

Из исправительной колонии-поселения №2 в поселке Просвет в Курганской области сбежал заключенный, сообщает Ura.ru. Мужчина спустился из окна четвертого этажа по связанным простыням. В учреждении дежурит один сотрудник, а само здание не обнесено забором.
Беглеца задержали на следующий день. За случившееся ему может быть назначено дополнительное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.
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