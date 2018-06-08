Учитель-педофил из Удмуртии получил срок за развращение школьниц

В Удмуртии вынесен приговор бывшему школьному учителю из Можгинского района, который признан виновным в убийстве и совращении несовершеннолетних, сообщает udm-info.ru. Установлено, что в сентябре 2016 года в лесу мужчина в ходе ссоры с женщиной убил ее, нанеся два удара металлическим прутом по голове. Затем украл деньги из сумочки жертвы и скрылся.

Раскрыто еще несколько преступлений, совершенных подсудимым. Ему вменяют восемь эпизодов развратных и насильственных действий сексуального характера, которые он совершал в 2011-12 годах с 12-13-летними девочками. По делу признаны потерпевшими пять человек. Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.