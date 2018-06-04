Под Новосибирском мать с тремя детьми отравилась угарным газом

После отравления угарным газом на даче в садовом товариществе "Крутиха" в Новосибирском районе Новосибирской области в больницу попали трое детей и их мать, передает сайт "Комсомольская правда". По информации местного управления МЧС России, это произошло из-за нарушений правил эксплуатации печного отопления.

Считая, что угли в печи полностью прогорели, хозяева дома закрыли заслонку дымохода, и в помещениях стал скапливаться угарный газ. Заметить это вовремя было невозможно, поскольку он не имеет ни запаха, ни цвета.