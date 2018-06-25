В Ижевске мужчина помог полиции поймать наркодилера

В Ижевске бдительный гражданин помог полиции выявить человека, распространявшего наркотики. Как сообщает udm-info.ru, ночью из окна своей квартиры мужчина увидел юношу, который делал закладки с наркотиками в тайниках около подъездов.



Мужчина сразу же позвонил в полицию, а сам вышел на улицу и до приезда полицейских удерживал наркодилера. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего студента одного из ижевских вузов. В ходе обыска на месте происшествия были обнаружили шесть тайников-закладок с синтетическими наркотиками.