В Ижевске мужчина помог полиции поймать наркодилера

В Ижевске
бдительный гражданин помог полиции выявить человека, распространявшего
наркотики. Как сообщает udm-info.ru, ночью из окна своей квартиры мужчина
увидел юношу, который делал закладки с наркотиками в тайниках около подъездов.
Мужчина сразу же позвонил в полицию, а сам вышел на улицу и до приезда полицейских удерживал наркодилера. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего студента одного из ижевских вузов. В ходе обыска на месте происшествия были обнаружили шесть тайников-закладок с синтетическими наркотиками.
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