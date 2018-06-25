В Башкирии нашли зараженную птичьим гриппом продукцию

В Башкирии выявлены факты поступления птицеводческой продукции с вирусом птичьего гриппа типа А подтипа Н5, сообщает mkset.ru. Товар обнаружили на двух производственных площадках.



Материалы исследования для подтверждения направлены в ФГБУ "ВНИИЗЖ". Теперь специалистам предстоит установить хозяйственные связи и места реализации птицеводческой продукции.