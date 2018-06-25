В Башкирии нашли зараженную птичьим гриппом продукцию

В Башкирии
выявлены факты поступления птицеводческой продукции с вирусом птичьего гриппа
типа А подтипа Н5, сообщает mkset.ru. Товар обнаружили на двух производственных
площадках.
Материалы исследования для подтверждения направлены в ФГБУ "ВНИИЗЖ". Теперь специалистам предстоит установить хозяйственные связи и места реализации птицеводческой продукции.
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