В Ростове двое детей погибли в машине из-за жары

Следователи проводят проверку по факту гибели двух девочек полутора и трех лет от теплового удара. В 07:00 50-летний глава семьи отправился на работу. Спустя три часа его 36-летняя жена ушла на учебу. Девочки остались под присмотром 13-летней сестры.

Школьница уснула, а в это время малышки вышли во двор и залезли в машину отца, стоявшую на солнцепеке. Родители вернулись домой в 17:30 и обнаружили детей без признаков жизни, передает телеканал "360". По предварительным данным, причиной смерти стал тепловой удар.