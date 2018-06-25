Подросткам грозит десять лет колонии за отнятый велосипед

В парке имени 30-летия ВЛКСМ в Омске двое подростков 14 и 17 лет брызнули 12-летнему ребенку в лицо из перцового баллончика, после чего отобрали велосипед, передает портал gorod55.ru. Злоумышленники задержаны полицией. Велосипед вернули пострадавшему. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц". Максимальное наказание за это преступление составляет десять лет лишения свободы.