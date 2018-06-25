Больного осудили за избиение врача

Суд вынес приговор в отношении жителя коммунальной квартиры в Санкт-Петербурге, который обвинялся в нападении на сотрудника скорой помощи, передает FlashNord. Эпизод произошел еще в декабре 2017 года.

Мужчина, находясь дома, почувствовал острую боль в животе и обратился за помощью к врачам. Когда на место прибыла бригада, больной без причины ударил фельдшера кулаком в челюсть и грудь. Пострадавший подал заявление на агрессора. Во время судебного заседания мужчина признал вину. Его приговорили к шести месяцам исправительных работ с испытательным сроком на год.