Подросток-инвалид заживо сгорел на диване

В квартире на Волгоградской улице в Екатеринбурге произошел пожар. Соседи пытались попасть внутрь, так как слышали крики, но не смогли. Прибывшие пожарные потушили огонь.
Площадь возгорания была небольшой – вспыхнул только матрас на диване. На нем был обнаружен мертвым подросток-инвалид, передает портал tagilcity.ru. Самостоятельно передвигаться он не мог, а родителей дома не было.
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