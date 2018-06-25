Подросток-инвалид заживо сгорел на диване

В квартире на Волгоградской улице в Екатеринбурге произошел пожар. Соседи пытались попасть внутрь, так как слышали крики, но не смогли. Прибывшие пожарные потушили огонь.

Площадь возгорания была небольшой – вспыхнул только матрас на диване. На нем был обнаружен мертвым подросток-инвалид, передает портал tagilcity.ru. Самостоятельно передвигаться он не мог, а родителей дома не было.