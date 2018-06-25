Под Москвой произошло ЧП с электричками

В Московской области на платформе Красногорская Рижского направления Московской железной дороги сломалась электричка. Всех пассажиров высадили из вагонов.

Подошедший следом пригородный поезд не успел затормозить и врезался в состав, передает Life.ru. В результате инцидента никто не пострадал. Отметим, информация о столкновении двух составов своего подтверждения не нашла.

Согласно сообщению пресс-службы Московской железной дороги, одна электричка была остановлена по техническим причинам. Для ее буксировки был использован состав, идущий следом. "Во время процесса буксировки состава было повреждено сцепное устройство", – говорится в сообщении пресс-службы МЖД.