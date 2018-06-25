В Кемерово на улице внезапно умер мужчина

На бульваре Строителей в Кемерово внезапно умер мужчина, передает РИА ФАН. Сообщается, что одному из прохожих стало плохо, он потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Причины произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, у мужчины могли возникнуть проблемы с сердцем из-за жары.