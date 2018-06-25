Двухлетний ребенок утонул в ручье под Магаданом

В Потерянном ручье у поселка Сокол в Магаданской области утонул двухлетний ребенок, передает телеканал "360". Сообщается, что три местных жительницы отдыхали на лесной поляне поблизости, пока дети играли на берегу.

Одна из них заметила, что ее сын пропал. Через какое-то время женщины нашли тело мальчика в воде ниже по течению ручья. Признаков жизни он не подавал. Прибывшие медики оказались не в силах спасти ребенка. По факту произошедшего проводится проверка. Следователи отмечают, что женщины не употребляли алкоголь.