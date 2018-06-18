Крупный пожар в центре Ярославля попал на видео

На улице Вспольинское поле неподалеку от главного вокзала в центре Ярославля загорелось несколько складских помещений, передает Пятый канал. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На место прибыли 11 единиц техники и 38 человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Крупный пожар сняли на видео очевидцы.