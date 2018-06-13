Депутаты перед выборами отправятся в регионы

За неделю до единого дня голосования депутаты Госдумы отправятся в регионы. Согласно утвержденному порядку работы на осеннюю сессию, парламентарии начнут ее с региональной недели.

Осенняя сессия Госдумы продлится с 27 августа по 31 декабря. В соответствии с принятым постановлением, утверждены даты региональных недель, пленарных заседаний, заседаний Совета палаты, а также работа депутатов в комитетах и комиссиях, сообщила глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

В соответствии с документом, с 27 августа до единого дня голосования, 9 сентября, парламентарии будут работать в регионах. Также региональные недели запланированы с 1 по 7 октября, с 29 октября по 4 ноября, с 26 ноября по 2 декабря и с 24 декабря по 31 декабря. В остальные недели будут проходить пленарные заседания Думы и ее Совета, также депутаты будут работать в комитетах и комиссиях.

Напомним, что на минувшей неделе Совет Госдумы принял решение о продлении работы в весеннюю сессию – до этого предполагалось, что последнее заседание пройдет 19 июля, теперь оно намечено на 26 июля. По словам Ольги Савастьяновой, такое решение было принято в связи с большим объемом нерассмотренных законопроектов.

Что касается ближайших планов, то на 21 июня Госдума пригласит вице-премьера Дмитрия Козака и главу ФАС Игоря Артемьева для обсуждения резкого роста цен на бензин. Депутаты хотят узнать у ответственных чиновников причины, которые привели к повышению стоимости топлива. Кроме того, 21 июня на Охотный Ряд придет для общения с депутатами уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.





В марте 2018 года депутаты Госдумы получили больше времени для работы в регионах из-за спроса на такую деятельность на местах. Раньше заседания Совета палаты проходили во вторник и четверг, пленарные заседания палаты – в среду и пятницу. Изменение графика позволило депутатам уже в четверг вечером выезжать в свои регионы для работы с избирателями.

О важности работы в регионах и сотрудничестве с законодателями на местах спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил не раз. После выступления президента с посланием Федеральному собранию он предложил создать рабочие группы при региональных законодательных органах для реализации этого документа.





Обратная связь с местными законодателями, выразил уверенность Володин, позволит повысить качество принимаемых нормативно-правовых актов. По его мнению, было бы правильно создать подобные рабочие группы при каждом заксобрании субъекта Федерации.

Володин также отмечал важность выстраивания коммуникаций с избирателями в регионах и решения вопросов повышения эффективности представительских и контрольных функций законодательной ветви власти. "Эти вопросы мы планируем в рамках работы Госдумы делать не просто приоритетными, а чтобы они были основополагающими", – сказал спикер на заседании Совета законодателей в декабре 2016 года.