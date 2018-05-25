В Петербурге 16-летняя девушка сбежала из дома к Путину
Подростка у общежития Морской академии имени Макарова 24 мая около 06:45 остановили патрульные полицейские. Девушка пробиралась через придорожный кустарник, но была задержана, не дойдя километра до Дворца конгрессов.
Стражам порядка она рассказала, что живет в Купчино, а в Стрельну прибыла на прием к Путину, который как раз должен был приехать в Константиновский дворец. Самонадеянного подростка отправили в отдел полиции, сообщает Flashnord.
Вскоре стало понятно, что несовершеннолетняя больше суток числится пропавшей. После осмотра врачами, ввиду неадекватного поведения, беглянку отправили в психиатрическую больницу. Что было в ее пакетах, пока неизвестно. Возможно, петербурженка несла главе государства подарки.
Напомним, что 24 мая в городе на Неве стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Деловое мероприятие продлится до 26 мая.
Владимир Путин принял в Константиновском дворце Президента Французской Республики Эммануэля Макрона #ПМЭФ https://t.co/z1gtxhy1OR pic.twitter.com/zLotagOfts— ПМЭФ (@forumspbru) 24 мая 2018 г.
В работе форума примут участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон и другие политические деятели. Темой ПМЭФ в 2018 году станет создание экономики доверия.
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