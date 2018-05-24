Путин накормил престарелую жену Макрона борщом
Встречая у Константиновского дворца Макрона с супругой, Путин подарил первой леди Франции букет цветов. Прогулявшись по террасе с видом на Финский залив, главы государств на двусторонние переговоры.
Диалог проходит в формате официального обеда. Удалось выяснить и меню президентской трапезы, передает "Пятый канал". Путин потчевал Эммануэля и Брижит Макрон блинами с черной икрой, холодным борщом, стейком из осетрины с фенхелем и поил краснодарским вином.
Также меню включает и такие деликатесы как закуски из краба, козий сыр и яблоки в карамели. Одним из вариантов горячего станет оленина с артишоком, передает сайт "Комсомольская правда". На десерт президентам будет предложен шоколадный торт.
Блины с черной икрой и холодный борщ с козьим сыром: Коллеги из РИА сняли меню обеда Путина и Макрона pic.twitter.com/8liWW3dxpe— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 мая 2018 г.
Ожидается, что Путин и Макрон помимо экономического сотрудничества обсудят ситуацию вокруг сделки с Ираном, Сирию и Украину. ПМЭФ стартовал 24 мая в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Напомним, Эммануэль Макрон и его 65-летняя супруга пробудут в Санкт-Петербурге с 24 по 25 мая. Центральным событием международного экономического форума станет пленарное заседание. В нем, помимо Путина и Макрона, примут участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ и гендиректор Международного валютного фонда Кристин Лагард.
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