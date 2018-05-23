Макрон везет престарелую жену к Путину
Стало известно, что вместе с супругом навестит нашу страну и первая леди Франции, 65-летняя Брижит Макрон. Пара прибудет в Санкт-Петербург.
"Президент Французской Республики господин Эммануэль Макрон с госпожой Брижит Макрон посетит с официальным визитом 24 и 25 мая 2018 года Санкт-Петербург и Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)", – передает телеканал "МИР24" со ссылкой на посольство Франции в России.
Глава Пятой республики с супругой планируют посетить Пискаревское мемориальное кладбище, почтив память жертв блокады Ленинграда. Также Эммануэль и Брижит станут гостями гала-вечера в Екатерининском дворце.
Президенты России и Франции в рамках официального визита обсудят двустороннее сотрудничество, а также актуальные международные и региональные вопросы. Центральным событием ПМЭФ-2018 станет пленарное заседание с участием Владимира Путина, Эммануэля Макрона, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и гендиректора Международного валютного фонда Кристин Лагард. Известно и то, что французский и российский лидеры планируют обсудить иранскую ядерную сделку, Сирию и Украину.
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