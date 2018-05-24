Галантный Путин очаровал престарелую жену Макрона

Глава Франции Эммануэль Макрон с женой Брижит прибыли в Санкт-Петербург на международный экономический форум. С президентской четой уже встретился российский лидер Владимир Путин.

Макрон с супругой прибыли в Константиновский дворец, расположенный неподалеку от южного берега Финского залива. Чету встретил президент Владимир Путин. Сначала он пожал руку французскому коллеге, а затем как истинный джентльмен подарил цветы его спутнице, сообщает "Газета.ru".

Как отмечает издание, букет был очень похож на тот, который Владимир Путин преподнес неделю назад Ангеле Меркель во время их встречи в Сочи. Российский лидер немного побеседовал у пруда с президентской четой, после чего они пошли во дворец, где будут проходить переговоры.

В начале беседы Владимир Путин поблагодарил своего коллегу за приезд. Президент России отметил, что российско-французские отношения, несмотря на определенные трудности, продолжают развиваться, товарооборот растет.

Макрон прилетел в Санкт-Петербург: Начался официальный визит президента Франции в Россию pic.twitter.com/tMUTqw7Wli — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 мая 2018 г.

Лидер Пятой республики, в свою очередь, поблагодарил главу российского государства за гостеприимство и согласился с ним, что отношения двух стран действительно имеют позитивную динамику. По его словам, Москва и Париж могут совместно работать над решением проблем Украины, Сирии и Ближнего Востока.

Путин показал Макронам Константиновский дворец: Президент Франции приехал в резиденцию президента России pic.twitter.com/bWB5BsJFfp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 мая 2018 г.

Эммануэль Макрон и его супруга пробудут в Санкт-Петербурге в течение двух дней – 24 и 25 мая. Центральным событием международного экономического форума станет пленарное заседание. В нем, помимо Путина и Макрона, примут участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ и гендиректор Международного валютного фонда Кристин Лагард.