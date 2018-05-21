Под Москвой избили и ограбили гостеприимных бизнесменов

Три человека, чьи лица скрывали маски, вошли в дом предпринимателей в деревне Сельцо Раменского района Московской области, избили и связали владельцев жилища, передает телеканал "360". Злоумышленники вскрыли сейф и взяли из него драгоценности и 1,5 миллиона рублей наличными.
Дверь не была заперта, поскольку бизнесмены принимали гостей. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный в особо крупном размере".
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